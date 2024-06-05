Гуляв по Москві у світшоті з гербом та прапором України: суд у РФ оштрафував іранця

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Астра".

Зазначається, що туриста визнали винним у "дискредитації" армії РФ. Також його оштрафували на 50 тисяч рублів.

За даними "Астри", вдень 4 червня московські поліцейські затримали 30-річного туриста з Ірану Хідарі Хоссіна. Причиною стала прогулянка центром Москви у світшоті Balenciaga з тризубцями на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого боку.