Гуляв по Москві у світшоті з гербом та прапором України: суд у РФ оштрафував іранця
Тверський суд Москви оштрафував туриста з Ірану, який гуляв містом у світшоті Balenciaga із прапором та гербом України
Про це повідомляє російський Telegram-канал "Астра".
Зазначається, що туриста визнали винним у "дискредитації" армії РФ. Також його оштрафували на 50 тисяч рублів.
За даними "Астри", вдень 4 червня московські поліцейські затримали 30-річного туриста з Ірану Хідарі Хоссіна. Причиною стала прогулянка центром Москви у світшоті Balenciaga з тризубцями на рукавах, прапором України з одного боку та закликом допомогти українцям з іншого боку.
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