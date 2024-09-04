ГУР і МЗС евакуювали з Лівану 25 українців
У середу, 4 вересня, ГУР і МЗС України вдалось евакуювати з Лівану 25 українців
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Серед евакуйованих із близькосхідної держави ― 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України. Дякуємо авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні місії", - пише ГУР.
Водночас працівники ГУР і МЗС продовжують працювати, щоб надати допомогу українським громадянам, які перебувають у Лівані.
Всі охочі можуть звернутись до Посольства України за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: [email protected], а також за номером цілодобової гарячої лінії МЗС +38-044-238-16-57.
"Україна завжди докладає усіх можливих зусиль, аби допомогти своїм громадянам в біді, де б вони не були — це пріоритет", - наголосили у розвідці.
- 3 серпня ГУР, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ України організували вивезення 30 українців з небезпечних районів Лівану.
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