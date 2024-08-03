Україна евакуювала 30 жінок та дітей з небезпечних районів Лівану

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та ГУР МО.

"Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході. З небезпечних районів Лівану ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян - це жінки з дітьми, які зараз вже в безпеці", - сказав Зеленський.

У ГУР зазначили, що серед евакуйованих 21 жінка та девʼятеро дітей. Вони вже прибули до Жешува у Польщі та перебувають у безпеці. Їм надають всю необхідну допомогу та забезпечують супровід до України.

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"Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, та готується протидіяти цьому.