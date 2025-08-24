Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
Треба готуватися і працювати з будь-якою американською адміністрацією, не ставлячи на когось одного, працюючи із демократами і з республіканцями
Таку думку в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода" Ростислав Хотин.
"Я і думаю, що велику помилку зробили і Офіс президента, і українська влада, коли вони явно ставили трошки в душі, сподіваючись на перемогу Камали Гарріс, ставили на демократів в Америці. Трамп через це був дуже злий на українське керівництво в результаті останніх виборів. І потім дуже довго знадобилося часу, щоб якось нормалізувати, встановити нормальні робочі стосунки між Києвом, між Офісом президента і Білим домом", - сказав він.
На його думку, зараз так само не можна робити помилки і думати, що на наступних виборах переможуть демократи 100%.
"Тому що, я думаю, що ідеологія MAGA, оця Make America Great Again, зробимо Америку величною знову, ідеологія "Америка насамперед" - це надовго. Це в Америці надовго і навіть демократи, якби прийшли до влади, то вони б не змогли вже точно відкат на 180° зробити. Я думаю, що Києву треба готуватися на те, що ця ідеологія трампізму залишиться без Трампа", - зазначив Хотин.
Журналіст вважає, що не треба думати, що трампізм ізоляціоністський.
"Трамп, бачите зустрічається з європейськими лідерами, дослуховується і з НАТО не виводить Америку і підтримує членство України навіть в Європейському Союзі, таке інше, таке інше. І мають намір вирішувати проблему домінування Китаю в регіоні в азійському і інші проблеми. І Трамп вихваляється тим, що він поклав край вже шести конфліктам від Камбоджі з Таїландом, до Індії і Пакистану, від Вірменії з Азербайджаном, до Близького сходу", - сказав редактор.
Хотин додав, що якщо хтось сподівається в Україні, що Трамп відійде - то реба придивитися до інших політиків, які трампісти, і до самого Джей Ді Венса, якщо він буде балотуватися, в нього є дуже великі шанси перемогти.
"Я думаю, що не треба робити помилку двічі - наступати на ті самі граблі. Треба готуватися і працювати з будь-якою американською адміністрацією, не ставлячи на когось одного, працюючи із демократами і так само з республіканцями, і зокрема з трампівським крилом республіканської партії. Це дуже важливо для українських інтересів", - підсумував журналіст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе