Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії

Про це пише CNN.

Позов було подано через два дні після оголошення Білого дому про відправку 300 військовослужбовців Національної гвардії Іллінойсу до Чикаго "для захисту федеральних службовців і активів". Аналогічні дії раніше застосовувалися у Лос-Анджелесі та Вашингтоні під час протестів проти Імміграційної та митної служби.

"Розгортання федеральних військ в Іллінойсі є явно незаконним, – йдеться в позові. - Позивачі просять суд зупинити незаконну, небезпечну і неконституційну федералізацію членів Національної гвардії США, включаючи Національну гвардію Іллінойсу і Техасу".

У документі наголошується, що розгортання військ є політично мотивованим, враховуючи "загрозливі та зневажливі" коментарі Трампа щодо Чикаго та штату Іллінойс.

Серед відповідачів у справі – президент Дональд Трамп, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм та міністр оборони Піт Геґсет.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.

Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.

8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди.

У серпні Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль, що передбачає розгортання Нацгвардії у столиці.

Наприкінці місяця Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам Національної гвардії.

12 вересня Трамп оголосив, що має намір розгорнути підрозділи Національної гвардії в Мемфісі, штат Теннессі, назвавши це частиною боротьби його адміністрації з високим рівнем злочинності у великих містах, якими керують демократи.