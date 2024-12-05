Імʼя Мухаммед уперше стало найпопулярнішим для хлопчиків у Британії

Про це свідчать дані Управління національної статистики Британії (ONS), пише The Guardian.

Цьогоріч імʼя Мухаммед обігнало попереднього фаворита серед британців - Ноя. Третє місце у рейтингу посів Олівер.

Водночас для дівчаток найпопулярнішим імʼя 8-й рік поспіль залишається Олівія. Друге й треті місця посіли Амелія та Ісла відповідно.

Зазначено, що кожного року ONS у Великій Британії аналізує нові дані про дитячі імена, визначаючи серед них найпопулярніші та навпаки. Рейтинг складали на основі точного написання імен, зазначених при реєстрації народження: таким чином схожі імена з різними варіантами написання враховувалися окремо.

До сотні найпопулярніших імен для хлопчиків в Уельсі та Англії попередніми роками потрапляли 3 варіанти написання арабського імені Мухаммед. Однак у 2023 році один із них очолив список.

Торік в Англії та Уельсі народився 4661 Мухаммед, коли у 2022 році - 4177. Мохаммед посів 28-ме місце з 1601, коли Мохаммад - 68-ме з 835 дітьми.

Згідно з даними, Мухаммед було найпопулярнішим імʼям серед хлопчиків у 4 з 9 регіонів Англії та 63-м найпопулярнішим в Уельсі.

Натомість Олівія була найпопулярнішим імʼям серед дівчаток у 5 з 9 регіонах Англії та першою в Уельсі. Також імʼя з 2006 року було в топ-3.

Водночас у країні впав рейтинг королівських імен. У 2023 році Джордж посів четверте місце з 3494: кількість дітей, які отримали це імʼя, вперше за 10 років впала нижче 4 тис. Вільям опинився на 29-му місці, Луїс - на 45, а Шарлотта посіла 23 місце у рейтингу найпопулярніших імен для дівчаток.

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