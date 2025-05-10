Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії

"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати Батьківщину, повітряний простір та національну безпеку", – йдеться у повідомленні.

Невдовзі пакистанські військові заявили, що розпочали операцію "Незламна стіна".

"Пакистан відповідає", - зазначено в заяві.

За їхніми словами, у межах відплати око за око вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, які використовувалися для запуску ракет по Пакистану. Вони кажуть, що завдали удару по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній станції Удхампур. Ще однією ціллю було сховище ракет "Брахмос" у Беасі. Атаки на інші об'єкти тривають.

А налітичний ресурс Clash Report пише, що Пакистан застосував балістичні ракети.

OFFICIAL VIDEO: Pakistan launches Operation Bunyan ul Marsoos against India in retaliation for India’s unprovoked aggression, targeting key military positions.



Pakistan also used ballistic missiles. pic.twitter.com/yUrwx0gcdX — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

До цього речник Управління аеропортів Пакистану повідомив, що країна закрила свій повітряний простір. Натомість Індія оголосила про закриття 32 аеропортів для цивільних рейсів до 15 травня.

Згодом Geo News, посилаючись на джерела у сфері безпеки, написало, що Пакистан вивів з ладу 70% енергомережі Індії через кібератаку. Також видання зазначає, що Пакистан знищив індійський аеродром Адампур.

"Пакистан належним чином відреагував на індійську агресію та досі успішно атакував ключові індійські військові об'єкти в рамках операції "Незламна стіна". Ці дії вживаються у відповідь на перший напад Індії, який був нападом на нашу землю, народ і суверенітет", - йдеться у повідомленні пакистанського уряду, опублікованого за годину після початку операції.

Згодом у коментарі CNN індійський чиновник, обізнаний із цим питанням, повідомив, що Індія наразі "належним чином" реагує на атаки Пакистану.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф скликав зустріч найвищого керівного органу країни з питань ядерної та ракетної політики, інформує CNN.