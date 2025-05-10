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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії
Оновлено

Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії

Ольга Бабишена
10 травня, 2025 субота
08:00
Світ

У Пакистані заявили, що Індія атакувала ракетами три їхні авіабази в Нур Хані, Муріді і Шоркоті. Після цього пакистанські військові розпочали операцію "Незламна стіна" у відповідь на "індійську агресію"

Зміст

Про це інформує CNN. 

Державне телебачення Пакистану заявило, що військові розпочали заходи у відповідь на "індійську агресію". Крім того, уряд Пакистану опублікував у соцмережі X повідомлення, в якому зазначив, що "Індія тепер повинна готуватися до відповіді Пакистану". 

"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати Батьківщину, повітряний простір та національну безпеку", – йдеться у повідомленні.

Невдовзі пакистанські військові заявили, що розпочали операцію "Незламна стіна". 

"Пакистан відповідає", - зазначено в заяві. 

За їхніми словами, у межах відплати око за око вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, які використовувалися для запуску ракет по Пакистану. Вони кажуть, що завдали удару по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній станції Удхампур. Ще однією ціллю було сховище ракет "Брахмос" у Беасі. Атаки на інші об'єкти тривають.

Аналітичний ресурс Clash Report пише, що Пакистан застосував балістичні ракети. 

До цього речник Управління аеропортів Пакистану повідомив, що країна закрила свій повітряний простір. Натомість Індія оголосила про закриття 32 аеропортів для цивільних рейсів до 15 травня.

Згодом Geo News, посилаючись на джерела у сфері безпеки, написало, що Пакистан вивів з ладу 70% енергомережі Індії через кібератаку. Також видання зазначає, що Пакистан знищив індійський аеродром Адампур.

"Пакистан належним чином відреагував на індійську агресію та досі успішно атакував ключові індійські військові об'єкти в рамках операції "Незламна стіна". Ці дії вживаються у відповідь на перший напад Індії, який був нападом на нашу землю, народ і суверенітет", - йдеться у повідомленні пакистанського уряду, опублікованого за годину після початку операції.

Згодом у коментарі CNN індійський чиновник, обізнаний із цим питанням, повідомив, що Індія наразі  "належним чином" реагує на атаки Пакистану. 

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф скликав зустріч найвищого керівного органу країни з питань ядерної та ракетної політики, інформує CNN. 

Про ракетні атаки на військові бази Пакистану інформує The Telegraph.

Військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі заявив про ракетні атаки на авіабази в Нур Хані, Муріді й Шоркоті. Він звинуватив Індію у неприхованій агресії. 

"Тепер ви просто чекайте на нашу відповідь", - додав він. 

За його заявою слідувала хвиля пакистанських ракетних і безпілотних атак на індійські міста. 

Перед цим повідомлялось, що індійські військові кораблі, оснащені надзвуковими крилатими ракетами, наблизилися до Пакистану. Джерело The Telegraph в індійському оборонному відомстві поінформувало, що Нью-Делі перемістив свій західний флот ближче до північної частини Аравійського моря, розмістивши його в межах досяжності удару по Карачі, найбільшому порту Пакистану.

"Ми пильні й готові протистояти будь-якій загрозі з боку супротивника. Переміщення бойових літаків та інших військово-морських засобів призначене для моніторингу і стримування", - сказав співрозмовник видання. 

Вказано, що ударна група включає авіаносець, есмінці, фрегати й протичовнові кораблі. Вона перебуває приблизно в 300-400 милях від пакистанського узбережжя.

У кількох штатах Індії зафіксовано блекаут через виведення з ладу більшості індійської електромережі кібератаками, повідомляє Geo. За даними джерел у сфері безпеки, Пакистан вивів з ладу 70% індійської електромережі через кібератаку. При цьому жителів Індії раніше попереджали про можливі хакерські атаки. У двох районах індійського штату Джамму і Кашмір на тлі напруженості з Пакистаном повністю відключили електроенергію. Аналогічний блекаут введено в місті Джаландхар на тлі виявлення у повітрі БПЛА.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф скликав термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни, інформує Reuters.

G7 закликає країни до діалогу

Держави-учасниці Групи семи закликали Індію та Пакистан розпочати діалог задля мирного вирішення конфлікту, йдеться на сайті уряду Канади.

“Ми закликаємо до негайної деескалації та заохочуємо обидві країни до прямого діалогу для пошуку миру. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій та висловлюємо нашу підтримку швидкому й тривалому дипломатичному рішенню”, - вказується в документі.

Держави G7 також закликали Індію та Пакистан до “максимальної стриманості”.

“Подальша військова ескалація серйозно загрожуватиме регіональній стабільності. Ми глибоко занепокоєні безпекою цивільних з обох сторін”, - наголосили у Групі семи.

  • Рано-вранці 7 травня збройні сили Індії почали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану. Пакистан провів атаку у відповідь. За даними пакистанських джерел у службах безпеки, під час атаки Індії Пакистан збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.
  • CNN писало, що між Індією та Пакистаном відбувся один із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації: загалом у повітрі понад годину боролися 125 винищувачів. 
  • 8 травня Індія скасувала цивільні рейси понад 25 аеропортів на тлі зростання ескалації з Пакистаном. 
Теги:
Новини
Індія
Пакистан
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