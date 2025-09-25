Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нафтопереробними заводами південноазійської країни вимагатиме від Вашингтона натомість дозволити закупівлю сирої нафти у постачальників, що перебувають під санкціями, – Ірану та Венесуели.

Як повідомила особа, обізнана з переговорами, делегація, яка відвідала США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американськими чиновниками. Представники Індії наголосили, що одночасне припинення постачання індійським нафтопереробним заводам з Росії, Ірану та Венесуели – усіх основних виробників нафти – може призвести до різкого зростання світових цін, додали люди, знайомі з переговорами.

Представники Нью-Делі вирушили до США для переговорів після того, як Вашингтон запровадив нищівні тарифи на країну як покарання за її торгівлю нафтою з Росією. Попри мита, південноазійська країна зберегла імпорт сирої нафти від виробника ОПЕК+, хоча й за нижчою ставкою.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня, що країна хоче збільшити закупівлі американської нафти та газу, додавши, що "наші цілі енергетичної безпеки матимуть дуже високий елемент участі США". Він зробив ці заяви в Нью-Йорку.

Росія була змушена запропонувати знижку на свою сиру нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну в Україні. Майже 90% потреб Індії в нафті задовольняється імпортом, а дешевші російські барелі допомогли зменшити навантаження на її імпортні витрати. Іранська та венесуельська нафта також будуть аналогічно знижені.

Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — припинив закупівлі венесуельської сирої нафти цього року, оскільки США посилили санкції. Переробники можуть перейти на купівлю більшої кількості близькосхідних барелів, але це буде пов'язано з вищою вартістю та завищить загальний імпортний рахунок.