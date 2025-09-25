Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg

Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2025 четвер
16:34
Світ нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія

Індійські чиновники заявили адміністрації Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти вимагатиме від Вашингтона дозволу на закупівлю сирої нафти у підсанкційних Ірану та Венесуели

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нафтопереробними заводами південноазійської країни вимагатиме від Вашингтона натомість дозволити закупівлю сирої нафти у постачальників, що перебувають під санкціями, – Ірану та Венесуели.

Як повідомила особа, обізнана з переговорами, делегація, яка відвідала США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американськими чиновниками. Представники Індії наголосили, що одночасне припинення постачання індійським нафтопереробним заводам з Росії, Ірану та Венесуели – усіх основних виробників нафти – може призвести до різкого зростання світових цін, додали люди, знайомі з переговорами.

Представники Нью-Делі вирушили до США для переговорів після того, як Вашингтон запровадив нищівні тарифи на країну як покарання за її торгівлю нафтою з Росією. Попри мита, південноазійська країна зберегла імпорт сирої нафти від виробника ОПЕК+, хоча й за нижчою ставкою.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня, що країна хоче збільшити закупівлі американської нафти та газу, додавши, що "наші цілі енергетичної безпеки матимуть дуже високий елемент участі США". Він зробив ці заяви в Нью-Йорку.

Росія була змушена запропонувати знижку на свою сиру нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну в Україні. Майже 90% потреб Індії в нафті задовольняється імпортом, а дешевші російські барелі допомогли зменшити навантаження на її імпортні витрати. Іранська та венесуельська нафта також будуть аналогічно знижені.

Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — припинив закупівлі венесуельської сирої нафти цього року, оскільки США посилили санкції. Переробники можуть перейти на купівлю більшої кількості близькосхідних барелів, але це буде пов'язано з вищою вартістю та завищить загальний імпортний рахунок.

  • У серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

 

Теги:
Новини
Індія
Венесуела
Іран
нафта
санкції проти Росії
США
Економіка
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Автор Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
Україна Польща
Автор Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
16:13
Оновлено
У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
16:12
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі
16:03
OPINION
The Economist робить висновки про рівень української влади
15:44
Анонс
Український Жіночий Конгрес
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
15:29
Юлія Свириденко
Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
15:24
Партнерський матеріал
Екохутро
Мода в гармонії з природою: обирайте екологічне хутро
15:03
Огляд
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
Більше новин
