Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters
Найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp, придбав п’ять партій російської нафти з поставкою у грудні, відновивши закупівлі попри санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу"
Про це інформує Reuters.
Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp (IOC) Анудж Джайн заявив, що "ми продовжимо купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам".
За даними джерел у торгівельній мережі, IOC придбала близько 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO, приблизно за паритетом до котирувань Дубая. Постачання заплановані у східний індійський порт у грудні.
Анудж Джайн підкреслив: "ми працюємо в межах правил санкцій і відстежуємо, щоб постачання відповідали нормативам".
За його словами, IOC вже скасовувала "сім або вісім партій російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони були поставлені дочірніми компаніями, що перебувають під санкціями".
- Нагадаємо, що минулого тижня, 22 жовтня, Вашингтон запровадив санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, намагаючись посилити тиск на Кремль через війну в Україні.
