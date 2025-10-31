Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters

Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters

Адріана Муллаянова
31 жовтня, 2025 п'ятниця
16:05
Світ Прем’єр Індії Моді з Путіним

Найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp, придбав п’ять партій російської нафти з поставкою у грудні, відновивши закупівлі попри санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу"

Зміст

Про це інформує Reuters.

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp (IOC) Анудж Джайн заявив, що "ми продовжимо купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам".

За даними джерел у торгівельній мережі, IOC придбала близько 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO, приблизно за паритетом до котирувань Дубая. Постачання заплановані у східний індійський порт у грудні.

Анудж Джайн підкреслив: "ми працюємо в межах правил санкцій і відстежуємо, щоб постачання відповідали нормативам".

За його словами, IOC вже скасовувала "сім або вісім партій російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони були поставлені дочірніми компаніями, що перебувають під санкціями".

  • Нагадаємо, що минулого тижня, 22 жовтня, Вашингтон запровадив санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, намагаючись посилити тиск на Кремль через війну в Україні. 
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Індія
нафта
Читайте також:
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Автор Євген Козярін
28 жовтня, 2025 вiвторок
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
підземне сховище газу
Автор Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.14
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану
17:32
крилата ракета Нептун
Україна вдарила ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ і електричній підстанції в РФ
17:18
Гарбузокоїни
Хартійські дрони-"вампіри" доставили військовим гарбузокоїни з речами першої необхідності
17:13
Парламентарі повернуться до розгляду питання регулювання телеграму
17:07
Оновлено
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
17:03
путін
Росія копіює тактику ІДІЛ для дестабілізації ЄС через соцмережі та пропаганду - ЦПД
16:57
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"Ось ми сядемо з Путіним і бахнемо": Лукашенко пригрозив ударом "Орєшніка" з Білорусі
16:28
Ексклюзив
Валентин Манько
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
16:24
Ексклюзив
Трамп і Зеленський
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
16:18
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 94 бої, 26 з них на Покровському напрямку
16:08
Литва прапор
"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі
16:02
OPINION
Лавров і "гарантії": За мотивами синглу "Под дружеское ржание"
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:36
Нідерланди
Україна отримає від Нідерландів €10 млн на підтримку цифрової стійкості
15:27
PR
Фокстрот
Не чекай морозів: техніка, яка зробить дім теплим уже сьогодні
15:23
Оновлено
Хосе Мануель Альбарес
У МЗС спростували проведення "секретної" зустрічі Коаліції охочих в Іспанії
15:01
Василь Малюк
ЗСУ з початку року завдали 160 ударів по нафтопереробних заводах РФ, - Малюк
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський: у росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник"
14:41
Володимир Зеленський
Через санкції дефіцит бюджету РФ наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, - Зеленський
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV