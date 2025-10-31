Індія відновила закупівлю російської нафти, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp (IOC) Анудж Джайн заявив, що "ми продовжимо купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам".

За даними джерел у торгівельній мережі, IOC придбала близько 3,5 млн барелів російської нафти сорту ESPO, приблизно за паритетом до котирувань Дубая. Постачання заплановані у східний індійський порт у грудні.

Анудж Джайн підкреслив: "ми працюємо в межах правил санкцій і відстежуємо, щоб постачання відповідали нормативам".

За його словами, IOC вже скасовувала "сім або вісім партій російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони були поставлені дочірніми компаніями, що перебувають під санкціями".