Інформаційні вкиди в Угорщині проти опозиційного до Орбана Петера Мадяра керуються із посольства РФ, - голова угорської громади Києва Томпа

Про це розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері Еспресо.

"Перший раз за 15 років Мадяр, той, що у Угорщині Петер Мадяр, випереджає його (Орбана, - ред.) більш ніж на 11% за останніми соціологічними опитуваннями. І Орбан дуже і дуже стурбований. Щодня, навіть, я би сказав, напевно, щогодини в уготських медіа, в пресі з'являються матеріали дискредитаційні про Петера Мадяра, що яка погана людина. Але ці матеріали, всі ці вкиди керує Росія, центр штабу, звідки виходить всі ці матеріали, допомогу Орбана для дискредитації, для того, щоб Орбан ще залишився при владі, знаходиться в Будапешті, в посольстві РФ", - сказав він.

Тібор Томпа зауважив, що водночас угорська опозиція пише про те, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана намагається врятувати і втримати при владі Росія.

"Тому вже сьогодні угорська опозиція пише про те, що Орбана єдине, хто поспішає і хто хоче врятувати з втручанням, і вже ці втручання максимально є, бо дуже багато таких прикладів в угорських медіа - це, звісно, Кремль, з яким і Орбан, і Сіярто, до речі, недавно говорив, що він щодня знаходиться в прямому контакті з РФ, з Московією. От, в принципі, від нас ще яка картина сьогоднішня Угорщині", - зазначив він.