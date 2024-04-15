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Ексклюзив

Іран не буде вести повномасштабну війну з Ізраїлем, - полковник запасу ЦАХАЛу Зайден

15 квітня, 2024 понедiлок
17:24
Світ Іранська ракета Fateh-110

Полковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден вважає, що в Ірані не розглядають сценарій повномасштабної війни з Ізраїлем

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Іран не зацікавлений у повномасштабній війні з Ізраїлем. В Тегерані не будуть діяти подібно до РФ, яка вдерлась в Україну. В них є теорія про те, що вони можуть “задушити” Ізраїль. Тому в Тегерані роблять ставку й підтримують проксі-сили. Зокрема, це ХАМАС, "Хезболла" та хусити. В Ірану немає дедлайну. Там вважають, що в них є достатньо часу для поступового знищення Ізраїлю. Якщо це станеться через 50 років, то їх це влаштовує. Саме тому Іран не зацікавлений у повномасштабній війні з Ізраїлем", - пояснив Зайден.

За словами Зайдена, атака Ірану на Ізраїль переплітається з безкарністю РФ за інтервенцію в Україну.

"Надії Ірану щодо знищення Ізраїлю зосереджені лише на часі. Масштабна атака на Ізраїль дійсно була чимось неочікуваним, втім, і її слід розглядати через парадигму довготривалого протистояння. І якщо говорити про світ, то дійсно незвичним було те, що Іран вперше влаштував таку масштабну атаку. Втім, вони не були перші. Першими були росіяни. Саме вони вперше напали на незалежну країну, і вони до цього часу не понесли відповідальності за це", - додав він.

  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
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