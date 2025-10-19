Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року

Про це пише The Guardian.

У виданні нагадали, що ця угода була укладена десять років тому між Іраном, США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією.

"Відтепер всі положення угоди, включаючи обмеження щодо іранської ядерної програми та пов'язані з нею механізми, вважаються припиненими", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Ірану.

Попри офіційне завершення дії JCPOA, угода фактично втратила силу ще у 2018 році, коли тодішній президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із домовленостей і відновив санкції.

Після цього Іран поступово почав розширювати свою ядерну програму, а спроби ЄС відновити угоду завершилися безрезультатно.