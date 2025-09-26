Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
Регулярні повітряні провокації з боку Росії змушують НАТО переглядати правила реагування. Готується рішення про збиття російських літаків і дронів, які порушують повітряний простір європейських країн
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.
"Існували домовленості, що якщо літак не летить у напрямку якогось військового об'єкта, якщо він випадково порушив повітряний простір країни, і є велика вірогідність, що це випадковість - тоді такі літаки супроводжували й не збивали. Після цього була дипломатична нота та інші кроки. Але зараз такі прольоти з боку РФ набувають постійного характеру. Тобто вже настав час, коли від цих домовленостей треба відмовитися", - наголосив Романенко.
За словами експерта, наразі росіяни постійно влаштовують провокації - це вже не випадкові зальоти літаків РФ, а регулярні.
"Є дві сили, які зараз здатні це реалізувати - це національні, тобто власні військово‑повітряні сили кожної країни. Польща та Угорщина можуть спокійно збивати російські літаки. Але країни Балтії не мають власних повітряних сил, тому там чергують авіаційні підрозділи інших країн НАТО - Португалії, Іспанії, Італії, Німеччини, Великої Британії. Їхні винищувачі базуються на аеродромах країн Балтії, підіймаються звідти, супроводжують російські літаки й, якщо побачать, що це черговий провокаційний проліт, то вже готується рішення щодо їхнього знищення", - пояснив Романенко.
Експерт також додав, що російські безпілотники, які порушуватимуть повітряний простір країн НАТО, тепер просто знищуватимуться.
"Але поки що немає чим їх збивати, тому що такої системи боротьби з дронами, як у нас, країни НАТО не розвивали", - додав Романенко.
- Воєнний аналітик, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман зазначив, що Пентагон скликав понад 800 генералів з усього світу для планування відповіді на можливу агресію Росії проти країн НАТО.
