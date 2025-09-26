Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу

Про це в ефірі Еспресо сказав воєнний аналітик, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман.

"Керівник Пентагону вчора зібрав понад 800 генералів. Це пов'язано з провокаціями росіян біля Аляски, з провокаціями РФ у європейських країнах та з заявою посла РФ у Франції про те, що якщо буде збито російські літаки, то це означатиме, що країна, яка це зробила, перебуває у стані війни з РФ. Я впевнений, що на таку заяву має бути відповідна реакція", - наголосив Гетьман.

За словами військового аналітика, зібрання генералітету Пентагону відбулося з метою планування дій у разі можливих подальших атак РФ на країни НАТО. Незабаром відбудеться пресконференція, на якій буде чітко роз'яснено, які дії вживатимуть США та країни НАТО у разі порушення РФ повітряного простору або міжнародного права.

"Це - позитивний крок з боку Пентагону, адже РФ можна примусити до миру лише через силу. Росія зупиниться там, де її зупинять. Добре, що це вже почав розуміти президент США. Навіть Трамп наголосив на концепції "мир через силу", - додав Гетьман.