Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

"Міністр оборони Піт Геґсет наказав сотням американських генералів і адміралів зібратися за короткий термін - і без зазначених причин - на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, сіючи плутанину і тривогу після того, як адміністрація Трампа звільнила численних високопоставлених лідерів цього року", – йдеться в матеріалі.

Відповідну директиву отримали майже всі головні військові командири Штатів по всьому світові на тлі оголошення Пентагону про намір провести масштабну консолідацію вищого військового командування.

За словами джерел видання, очікується, що нараду Геґсета відвідають високопоставлені військові лідери, дислоковані по всій Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Співрозмовники розповіли WP: таке запрошення викликало в них занепокоєння стосовно безпеки, оскільки ще жоден міністр оборони США не збирав багатьох військових на нараду таким чином – без уточнення теми зустрічі й порядку денного.

"Прямо зараз ми вивозимо кожного генерала та офіцера з регіону Тихого океану? Все це дивно", – висловився американський чиновник.

Водночас речник Геґсета підтвердив: той "звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня", однак не уточнив подробиць.