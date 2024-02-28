Італійська розвідка звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни
Розвідка Італії заявила, що Росія веде проти країни гібридну війну та використовує дезінформацію, кібератаки і нелегальну міграцію
Про це повідомляє ANSA.
"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації – це арсенал, який використовується (РФ - ред.)", - зауважили у звіті розвідки.
Також у матеріалі йдеться, що РФ використовує нелегальну міграцію, аби мати вплив на майбутні європейські вибори.
Зазначено, російська дезінформація востаннє була зафіксована щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики Європейського Союзу.
- 6 лютого президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що РФ веде гібридну війну проти її країни.
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