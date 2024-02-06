РФ розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі
Росія не змогла зламати Україну та розпочала нову гібридну війну проти Грузії, у якій використовує всі форми та зброю
Про це президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в парламенті країни, повідомляє "Эхо Кавказа".
"Росія не змогла зламати Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю", - сказала вона.
Також Зурабішвілі зазначила, російський план щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу має на меті перенести протистояння на Чорне море - в територіальні води Грузії. Це створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.
Президентка країни розповіла й про оголошення мобілізації на окупованих територіях. Водночас вона додала, на лінії окупації тривають "постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства".
- 29 січня грузинський експерт заявив, що Росія на тлі поразки в Україні може розв'язати війну на Кавказі, адже їй потрібна якась геополітична компенсація. Під загрозою може опинитися Грузія чи Вірменія.
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