Із великою ймовірністю підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка затримали, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив 12 вересня, що підозрюваного у вбивстві американського блогера й активіста Чарлі Кірка "з великою ймовірністю" затримали
Про це він сказав в етері Fox News.
За словами Трампа, "з великою ймовірністю" підозрюваний у вбивстві Кірка нині перебуває під вартою.
"Всі зробили гарну роботу. Ми працювали з місцевою поліцією, урядом", – додав президент Штатів.
Він також зауважив, що підозрюваного "здав дехто, хто був дуже близьким" до нього.
- У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе