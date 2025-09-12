Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Із великою ймовірністю підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка затримали, - Трамп

Із великою ймовірністю підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка затримали, - Трамп

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
15:37
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 12 вересня, що підозрюваного у вбивстві американського блогера й активіста Чарлі Кірка "з великою ймовірністю" затримали

Зміст

Про це він сказав в етері Fox News.

За словами Трампа, "з великою ймовірністю" підозрюваний у вбивстві Кірка нині перебуває під вартою.

"Всі зробили гарну роботу. Ми працювали з місцевою поліцією, урядом", – додав президент Штатів.

Він також зауважив, що підозрюваного "здав дехто, хто був дуже близьким" до нього.

  • У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
прапор Румунії
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим
15:12
EF-2000 Typhoon
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
13:37
законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
13:34
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
13:24
Кая Каллас
ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
12:48
Оновлено
Очільниця МЗС Великої Британії у Києві обговорила із Сибігою та Єрмаком тиск на РФ і посилення оборонної співпраці
12:41
Віктор Орбан
Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі
12:27
Погода з Наталкою Діденко
Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні
12:23
Огляд
Познайомив світ зі "Щедриком" і став світовою зіркою, мріючи повернутись у село: минає 150 років з дня народження Олександра Кошиця
12:03
Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
11:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
11:45
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
11:27
Джорджо Армані
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
11:11
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 12 вересня
10:55
Ексклюзив
мобілізація
"Ця чергова помилка - невиправна": голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони про виїзд чоловіків віком 18–22 років
10:54
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом
10:43
СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який коригував удари РФ по Сумщині
10:12
OPINION
Як Польща, НАТО та Європа мали б відповісти на атаку дронами по Польщі, і якою може бути роль України?
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Безсилий Трамп спокушає Путіна, а російські війська вже поруч кордонів НАТО. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
09:48
Японія
Японія знизила ціновий ліміт на імпорт російської нафти
09:46
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
09:23
Оновлено
Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
09:22
Ексклюзив
Людмила Денісова
"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
09:18
OPINION
Трамп зняв санкції з Белавіа
09:10
"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
09:10
сили ППО
Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:02
Оксен Лісовий
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
08:42
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
Більше новин
