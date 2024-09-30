Ізраїль атакував Бейрут і вбив трьох лідерів "Народного фронту визволення Палестини"

Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, удар припав на верхній поверх багатоквартирного будинку в районі Кола столиці Лівану.

Ізраїльське військове командування поки не прокоментувало інцидент.

За даними Associated Press, Ізраїль завдав ударів безпілотниками.

Представник Цивільної оборони Лівану повідомив, що в результаті удару загинула щонайменше одна людина і 16 дістали поранення.

За його словами, загиблий був членом Аль-Джамаа аль-Ісламія, або Ісламської групи, - сунітської політичної та бойової групи, яка є союзником "Хезболли".

"Народний фронт визволення Палестини" заявив, що в результаті авіаудару загинули його військові командири і командири служб безпеки в Лівані, а також третій член угруповання.