Ізраїль атакував Бейрут і вбив трьох лідерів "Народного фронту визволення Палестини"
У понеділок, 30 вересня, палестинське бойове угруповання "Народний фронт визволення Палестини" (НФВП) заявило, що троє лідерів були вбиті в результаті ізраїльського удару по району Кола в Бейруті
Про це повідомляє Reuters.
За словами очевидців, удар припав на верхній поверх багатоквартирного будинку в районі Кола столиці Лівану.
Ізраїльське військове командування поки не прокоментувало інцидент.
За даними Associated Press, Ізраїль завдав ударів безпілотниками.
Представник Цивільної оборони Лівану повідомив, що в результаті удару загинула щонайменше одна людина і 16 дістали поранення.
За його словами, загиблий був членом Аль-Джамаа аль-Ісламія, або Ісламської групи, - сунітської політичної та бойової групи, яка є союзником "Хезболли".
"Народний фронт визволення Палестини" заявив, що в результаті авіаудару загинули його військові командири і командири служб безпеки в Лівані, а також третій член угруповання.
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У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував й інших високопосадовців.
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