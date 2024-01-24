Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори щодо місячного перемир’я, - Reuters
Ізраїль і ХАМАС згодні з тим, що обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів може відбутися під час місячного перемир'я, проте воно затримується двома сторонами
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що два джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що триває робота, щоб переконати ХАМАС погодитися на одномісячне перемир'я. Проте бойовики вимагають гарантій виконання другого етапу угоди, щоб погодитися на початкове перемир'я.
Джерела не надали подробиць, у чому можуть полягати такі гарантії.
Відповідаючи на запитання про переговори, високопосадовець ХАМАСу Самі Абу Зухрі сказав, що бойовики відкриті для обговорення ідей, але угоди поки що немає: "Ми відкриті до будь-яких ініціатив і пропозицій, але будь-яка угода має ґрунтуватися на припиненні агресії та повному виведенні окупації із Сектора Гази".
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Відомо, що одна з пропозицій Ізраїлю полягає в тому, щоб припинити війну, якщо ХАМАС усуне з Гази шість високопоставлених лідерів. Однак ХАМАС "категорично" відхилив цю пропозицію.
- Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув неприйнятні, за його словами, умови, висунуті ХАМАС для нової угоди про звільнення заручників.
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