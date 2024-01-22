ХАМАС висунув нові вимоги для звільнення заручників, Ізраїль відкинув їх
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув неприйнятні, за його словами, умови, висунуті ХАМАС для нової угоди про звільнення заручників
Про це повідомляє Bloomberg.
"ХАМАС вимагає в обмін на звільнення наших заручників закінчення війни, виведення наших військ з Гази", - зазначив Нетаньяху у відеозверненні.
За його словами, ХАМАС також вимагає звільнення бойовиків, які вбили близько 1200 ізраїльтян у жовтні. Ізраїль заявив, що має на меті знищити ХАМАС, який визнаний терористичною організацією США і ЄС.
"Якби ми погодилися на це, наші солдати загинули б марно, і наступне 7 жовтня було б лише питанням часу", - підкреслив він.
За словами прем'єр-міністра, Ізраїль зобов'язується повернути всіх заручників додому, але "умови, запропоновані ХАМАСом, лише підкреслюють одну просту річ - перемогу не можна замінити нічим".
"Тільки повна перемога забезпечить ліквідацію ХАМАС і повернення всіх наших заручників", - наголосив Нетаньягу.
Гаді Айзенкот, колишній начальник генерального штабу ізраїльської армії та член військового кабінету, заявив, що "повернути заручників живими в найближчому майбутньому без угоди неможливо".
"І кожен, хто говорить інакше, бреше громадськості", - додав Айзенкот.
Офіційно в Газі залишаються 132 заручники, проте 27 з них вважаються загиблими. Серед заручників - 121 ізраїльтянин, а ще 11 - іноземні громадяни з Таїланду, Непалу, Танзанії, Франції та Мексики. Дев'ятнадцять з них - жінки.
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Армія оборони Ізраїлю, що діє на півдні сектора Гази, виявила тунель, в якому ХАМАС утримував ізраїльських заручників "у суворих і нелюдських умовах".
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