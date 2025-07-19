Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню, - посол США в Туреччині
Посол США в Туреччині та спеціальний посланник у Сирії Том Баррак у суботу, 19 липня, заявив, що Ізраїль та Сирія домовилися про перемир'я
Про це він написав у соцмережі Х.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аш-Шараа за підтримки США, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, домовилися про перемир'я, яке підтримали Туреччина, Йорданія та сусідні країни. Ми закликаємо друзів, бедуїнів та сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову та єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами", - йдеться у повідомленні.
Ізраїль та Сирія станом на ніч 19 липня не коментували цю інформацію.
- 16 липня потужна серія авіаударів сколихнула сирійську столицю Дамаск. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в цьому Ізраїль.
- Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований ударами Ізраїлю по Дамаску і веде переговори щодо завершення бойових дій.
- Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що сирійська влада не дозволить втягнути меншину друзів у справи зовнішньої сили, а сирійський народ не боїться війни.
- 18 липня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання на тлі загострення ситуації в Сирії.
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