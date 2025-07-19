Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню, - посол США в Туреччині

Про це він написав у соцмережі Х.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аш-Шараа за підтримки США, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, домовилися про перемир'я, яке підтримали Туреччина, Йорданія та сусідні країни. Ми закликаємо друзів, бедуїнів та сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову та єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами", - йдеться у повідомленні.

Ізраїль та Сирія станом на ніч 19 липня не коментували цю інформацію.