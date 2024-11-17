Ізраїль ліквідував речника "Хезболли" у Бейруті

Про це повідомляє АР.

За словами бойовиків, Афіф був убитий авіаударом по офісу арабської соціалістичної партії "Баас" у центрі Бейрута.

Зазначається, що Афіф став особливо помітним у медіапросторі після того, як у вересні спалахнула війна між Ізраїлем і бойовиками та після ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Як зауважує видання, Ізраїль не попереджав про евакуацію цивільних перед ударом біля жвавого перехрестя, у результаті якого загинув Афіф. Четверо людей загинули, 14 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, повідомили в МОЗ.