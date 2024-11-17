Ізраїль ліквідував речника "Хезболли" у Бейруті
У неділю, 17 листопада, ізраїльська армія завдала авіаудару по ліванській столиці Бейруту. Внаслідок цього був ліквідований речник "Хезболли" Мохаммед Афіф
Про це повідомляє АР.
За словами бойовиків, Афіф був убитий авіаударом по офісу арабської соціалістичної партії "Баас" у центрі Бейрута.
Зазначається, що Афіф став особливо помітним у медіапросторі після того, як у вересні спалахнула війна між Ізраїлем і бойовиками та після ліквідації лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
Як зауважує видання, Ізраїль не попереджав про евакуацію цивільних перед ударом біля жвавого перехрестя, у результаті якого загинув Афіф. Четверо людей загинули, 14 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, повідомили в МОЗ.
- 15 листопада армія оборони Ізраїлю завдала ударів по елітному району Маззех у передмісті Дамаска, Сирія, унаслідок чого 15 людей загинули, ще 16 поранені.
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