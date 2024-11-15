Армія оборони Ізраїлю вдарила по передмістю Дамаска: є загиблі та пораненні

Про це інформує Reuters.

За даними видання, в Маззеху проживають командири "Хезболли" та іранського Корпусу вартових ісламської революції. Раніше багатоповерхівки Маззеху використовувалися для розміщення лідерів палестинських угруповань, таких як ХАМАС і "Ісламський джихад".

Унаслідок обстрілу 5 людей загинули, ще 16 поранені, пише сирійське державне інформаційне агентство SANA.

"Військове джерело повідомило журналістам агентства SANA, що сьогодні приблизно о 15:20 ізраїльський противник розпочав повітряну атаку з боку окупованих сирійських Голан, завдавши ударів по низці житлових будинків у районах Меззе і Кудсея в Дамаску, що призвело до загибелі 15 людей та пораненням ще 16, зокрема жінок і дітей, а також до матеріальної шкоди прилеглого приватного майна", - йдеться у повідомленні.