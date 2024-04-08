Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, Ізраїль також висловив оптимізм щодо останнього раунду переговорів за участю посередників та очільника ЦРУ Вільяма Бернса, чия участь стала наслідком тиску з боку США щодо укладення угоди.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац назвав переговори в Каїрі найбільш близькими до угоди з часу листопадового перемир'я.

"Ми досягли критичної точки в переговорах. Якщо все вийде, то велика кількість заручників повернеться додому", - зазначив він.

Як зазначили у виданні, делегації ХАМАСу і Катару залишили Каїр і повернуться протягом двох днів, щоб узгодити умови остаточної угоди. За словами джерела, консультації продовжаться протягом наступних 48 годин.