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Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, - Reuters

8 квітня, 2024 понедiлок
09:45
Світ Сектор Гази

У понеділок, 8 квітня, високопоставлене єгипетське джерело заявило прогрес у переговорах про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, сторони дійшли згоди щодо основних питань

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, Ізраїль також висловив оптимізм щодо останнього раунду переговорів за участю посередників та очільника ЦРУ Вільяма Бернса, чия участь стала наслідком тиску з боку США щодо укладення угоди.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац назвав переговори в Каїрі найбільш близькими до угоди з часу листопадового перемир'я.

"Ми досягли критичної точки в переговорах. Якщо все вийде, то велика кількість заручників повернеться додому", - зазначив він.

Як зазначили у виданні, делегації ХАМАСу і Катару залишили Каїр і повернуться протягом двох днів, щоб узгодити умови остаточної угоди. За словами джерела, консультації продовжаться протягом наступних 48 годин.

  • 7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.

  • Натомість координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Ізраїль виводить свої війська з Рафаху для перепочинку та переозброєння.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
ЦРУ
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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