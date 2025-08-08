Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Нетаньягу щодо повного військового контролю над Сектором Гази

Про це пише The Times of Israel.

План включає гуманітарну допомогу цивільним мешканцям за межами зон активних бойових дій та визначає п’ять ключових вимог Ізраїлю в обмін на припинення війни з ХАМАС:

Повне роззброєння ХАМАС.

Повернення 50 заручників, що залишаються у полоні (за оцінками, 20 із них — живі).

Демілітаризація Сектора Гази.

Збереження контролю Ізраїлю над безпекою в регіоні.

Створення альтернативного цивільного уряду, який не є ХАМАС чи Палестинською адміністрацією.

За повідомленням видання, переважна більшість міністрів відхилила альтернативний план, запропонований начальником Генштабу ЗС Ізраїлю Еялом Заміром, який виступив проти окупації, побоюючись гуманітарної катастрофи та загрози життю заручників.

Водночас у заяві залишається невизначеність щодо масштабів операції: згадка йде лише про завоювання міста Газа, тоді як раніше Нетаньяху говорив про повний контроль над усією Газою. Також неясно, чи планують захоплення інших територій за межами міста.