Кадиров заявив, що Ілон Маск передав його війську Tesla Cybertruck: бізнесмен це спростував
Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск подарував йому електромашину Tesla Cybertruck, яку пізніше мають використати на фронті. Проте Маск спростував цю заяву
Про це Кадиров заявив у Telegram.
За його словами, він отримав від "шановного Ілона Маска" кібертрак та особисто випробував нову техніку.
Він опублікував відео, як їздить в електрокарі міською площею. На даху автівки встановлено озброєння.
Глава Чечні повідомив, що з огляду на відмінні характеристики кібертрака його скоро відправлять до зони бойових дій, де він "буде потрібний у відповідних умовах".
"Ілоне, дякую! Приїжджай до Грозного, прийму тебе як найдорожчого гостя! Не думаю, що в нашому російському МЗС будуть проти такої поїздки. І, звичайно, чекаємо на нові твої розробки, які сприятимуть завершенню СВО", - зазначив Кадиров.
Проте згодом американський бізнесмен заперечив слова Кадирова.
"Ви справді настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це дивовижно", - написав він у своїй соцмережі Х.
- У червні компанія Маска Tesla відкликала у США 125 227 автомобілів через несправність системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки.
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