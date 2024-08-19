Кадиров заявив, що Ілон Маск передав його війську Tesla Cybertruck: бізнесмен це спростував

Про це Кадиров заявив у Telegram.

За його словами, він отримав від "шановного Ілона Маска" кібертрак та особисто випробував нову техніку.

Він опублікував відео, як їздить в електрокарі міською площею. На даху автівки встановлено озброєння.

Глава Чечні повідомив, що з огляду на відмінні характеристики кібертрака його скоро відправлять до зони бойових дій, де він "буде потрібний у відповідних умовах".

"Ілоне, дякую! Приїжджай до Грозного, прийму тебе як найдорожчого гостя! Не думаю, що в нашому російському МЗС будуть проти такої поїздки. І, звичайно, чекаємо на нові твої розробки, які сприятимуть завершенню СВО", - зазначив Кадиров.

Проте згодом американський бізнесмен заперечив слова Кадирова.

"Ви справді настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це дивовижно", - написав він у своїй соцмережі Х.