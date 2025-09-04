Канада на 12% знизила цінову стелю на російську нафту
Канада на 12% знизила цінову стелю на російську нафту, аби ускладнити Кремлю фінансування війни
Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає Укрінформ.
"Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні", - зазначив Шампань.
У Міністерстві фінансів уточнили, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів США за барель.
"Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно", - наголосив міністр фінансів Канади.
У Мінфіні додали, що узгодили зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією.
- На початку серпня повідомлялося, що Канада приєднається до зниження цінової стелі на російську нафту. Такий крок раніше зробили Європейський Союз і Велика Британія.
