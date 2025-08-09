Слідом за ЄС і Британією: Канада приєднається до зниження цінової стелі на російську нафту
Канада планує ще більше знизити цінову межу для нафти російського походження. Такий крок раніше зробили Європейський Союз і Велика Британія
Про це йдеться на сайті уряду Канади.
Як зазначається, верхню межу ціни на російську нафту країна планує знизити з 60 до 47,60 доларів за барель.
У канадському уряді наголошують, що нижча цінова межа послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну і поновить тиск на військовий апарат російського диктатора Володимира Путіна.
"Необхідні регуляторні зміни в Канаді заплановані на найближчі тижні", - повідомили в уряді країни.
- На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у 60 доларів за барель.
18 липня Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачав зниження цінової стелі на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Згодом до зниження ціни доєдналась Британія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе