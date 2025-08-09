Слідом за ЄС і Британією: Канада приєднається до зниження цінової стелі на російську нафту

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Як зазначається, верхню межу ціни на російську нафту країна планує знизити з 60 до 47,60 доларів за барель.

У канадському уряді наголошують, що нижча цінова межа послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну і поновить тиск на військовий апарат російського диктатора Володимира Путіна.

"Необхідні регуляторні зміни в Канаді заплановані на найближчі тижні", - повідомили в уряді країни.