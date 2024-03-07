Канада випустила срібну монету у формі української писанки
Королівський канадський монетний двір випустив унікальну срібну монету у формі української писанки. Дизайнеркою стала художниця Таня Микитюк
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що гроші, отримані від продажу золотих і срібних писанок, будуть передані до Української гуманітарної акції. Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 8500 штук і був швидко розпроданий.
На реверсі монети нанесені кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.
"У 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні, із зеленими та фіолетовими (і тонким сріблом) елементами дизайну на чорному фоні", - йдеться у повідомленні.
- Національний банк України у п'ятницю, 1 березня, ввів у обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя".
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