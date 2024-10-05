Канада закликала своїх громадян евакуюватися з Лівану

Про це повідомляє Reuters.

За даними офісу Трюдо, 6 тисяч канадців записалися на виліт. Наразі канадська влада намагається забезпечити виїзд ще 2,5 тисячі своїх громадян протягом вихідних, оскільки на понеділок і вівторок буде додано ще кілька рейсів.

"У нас все ще є місця на літаках, організованих Канадою. Ми закликаємо всіх канадців зайняти місця в цих літаках і покинути Ліван, поки вони можуть", - наголосив він.

За словами представника офісу Трюдо, оскільки Канада не змогла заповнити рейси своїми громадянами, вона запропонувала місця людям з Австралії, Нової Зеландії, США та деяких європейських країн.

Крім того, прем'єр Канади закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь, щоб стабілізувати ситуацію і знову почати дотримуватися резолюцій Організації Об'єднаних Націй.