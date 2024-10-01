"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван

Про це повідомляє Politico.

Посол Нідерландів у Лівані Франк Моллен заявив, що залишатися в країні небезпечно і рекомендував громадянам Нідерландів виїхати, поки це ще можливо.

"Їдьте, поки ще можете", - заявив він.

Моллен додав, що поки що Нідерланди не організовуватимуть евакуаційний рейс, скільки це вважатиметься "крайнім заходом".

"Це дійсно крайній захід, до якого вдаються лише тоді, коли дійсно не можуть зробити нічого іншого", - пояснив він.

Крім того, на середу уряд Великобританії зафрахтував перший евакуаційний рейс з Лівану.

"Життєво важливо, щоб ви виїхали зараз, оскільки подальша евакуація може бути не гарантована", - наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, підкресливши, що ситуація в Лівані може "швидко погіршитися".

Міністерство закордонних справ Німеччини також заявило, що направило до Бейрута спеціальний військовий літак "для підтримки від'їзду колег і членів їхніх сімей", а також членів німецьких організацій-партнерів.

"Німецькі громадяни, які перебувають в особливо небезпечному становищі за станом здоров'я, також будуть вивезені", - йдеться в заяві відомства.

Зокрема, заклик до евакуації з Лівану висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він звернувся до італійців, попросивши їх "скористатися комерційними рейсами з Бейрута до Мілану або Риму".

"У цей момент добре покинути країну, тому що ситуація дійсно складна, йдуть бойові дії. Тому, для максимальної гарантії, добре, щоб італійські громадяни виїхали", - наголосив він.