Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван

"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван

Марія Науменко
1 жовтня, 2024 вiвторок
15:09
Світ Ліван

Країни Євросоюзу закликали своїх громадян покинути Ліван на тлі початку наземного вторгнення Ізраїлю на територію країни з метою знищення "Хезболли"

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Посол Нідерландів у Лівані Франк Моллен заявив, що залишатися в країні небезпечно і рекомендував громадянам Нідерландів виїхати, поки це ще можливо.

"Їдьте, поки ще можете", - заявив він.

Моллен додав, що поки що Нідерланди не організовуватимуть евакуаційний рейс, скільки це вважатиметься "крайнім заходом".

"Це дійсно крайній захід, до якого вдаються лише тоді, коли дійсно не можуть зробити нічого іншого", - пояснив він.

Крім того, на середу уряд Великобританії зафрахтував перший евакуаційний рейс з Лівану.

"Життєво важливо, щоб ви виїхали зараз, оскільки подальша евакуація може бути не гарантована", - наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, підкресливши, що ситуація в Лівані може "швидко погіршитися".

Міністерство закордонних справ Німеччини також заявило, що направило до Бейрута спеціальний військовий літак "для підтримки від'їзду колег і членів їхніх сімей", а також членів німецьких організацій-партнерів.

"Німецькі громадяни, які перебувають в особливо небезпечному становищі за станом здоров'я, також будуть вивезені", - йдеться в заяві відомства.

Зокрема, заклик до евакуації з Лівану висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він звернувся до італійців, попросивши їх "скористатися комерційними рейсами з Бейрута до Мілану або Риму".

"У цей момент добре покинути країну, тому що ситуація дійсно складна, йдуть бойові дії. Тому, для максимальної гарантії, добре, щоб італійські громадяни виїхали", - наголосив він.

  • Ізраїль попередив Сполучені Штати про початок обмежених наземних операцій проти інфраструктури бойовиків "Хезболли" на кордоні з Ліваном. ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки".

Теги:
ЄС
Італія
Ізраїль
Нідерланди
Німеччина
Близький Схід
Ліван
Велика Британiя
Хезболла
Читайте також:
Андрій Єрмак
Автор Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Віталій Бесараб
29 вересня, 2024 неділя
"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
15:29
мобілізація
Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців
15:27
Ілюстративне фото
З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
15:25
БПЛА
Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року
15:21
З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації
15:14
дрон, дрон камікадзе
Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА
14:59
Джонні Депп «A Bunch of Stuff»
Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя
14:53
мирон горилівський
Україна націоналізувала 6 підприємств, які контролював росіянин
14:45
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
14:30
Свічка пам'яті
Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина
14:06
Путін Шольц
Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit
14:00
PR
ASUS Zenbook S 14 – перший ноутбук на нових процесорах Intel з ШІ вже в Україні
14:00
OPINION
Як Росія воюватиме з НАТО
13:46
"Стане кінцем північнокорейського режиму": Південна Корея застерегла КНДР від спроби застосування ядерної зброї
13:38
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Необхідно покласти край насильству в регіоні": МЗС України висловило занепокоєння через наземну операцію Ізраїлю в Лівані
13:31
Віталій Козловський
"Публічність - мій інструмент": Козловський розповів, де зараз служить та чим займається у війську
13:31
електроенергія
В Україні повністю або частково знеструмлено 546 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 1 жовтня
13:28
Олександр Лукашенко
Лукашенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі прокоментував звинувачення Білорусі та РФ в намірах захопити Чорнобильську АЕС
13:28
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 9 постраждалих
13:22
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня
13:19
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Естонія планує надавати Україні зброю власного виробництва
13:14
Ексклюзив
"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram, - політолог Кошель
13:03
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Охматдит оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому росіянами корпусі лікарні
12:59
лісові пожежі
У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу: 2 людини загинули
12:55
грузія
У Грузії до реєстру "іноагентів" внесли "Молодіжну організацію українців"
12:49
У Дії з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ"
12:41
Сибіга у Польщі
Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
12:33
Вовчанськ
Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську
12:26
Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
12:14
Росіяни КАБами атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, є поранені
12:10
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв
12:02
Президент України Володимир Зеленський
"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України
12:00
OPINION
Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?
11:53
Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону
11:45
СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради
11:44
Герой України
Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно
11:20
Марк Рютте
Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну
11:11
"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV