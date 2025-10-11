Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
Канадський сенатор Стен Кутчер закликав уряд своєї країни активніше допомагати прискоренню вступу України до ЄС і НАТО, наголосивши, що це посилить безпеку всієї Європи
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Оттава має переконувати союзників підтримати повноправне членство України в обох організаціях.
"Якби Україна вже була в НАТО, ми б не говорили зараз про війну", - наголосив Кутчер.
Сенатор зазначив, що "євроінтеграційний процес уже покращив урядування в Україні та зміцнив її інституції, а повноправне членство України допоможе й самим організаціям: український досвід сучасної війни, зокрема протидії дронам, – неоціненний".
"Канада повинна використовувати свій дипломатичний вплив, щоб пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС", - підсумував Кутчер.
- 30 вересня повідомлялось, що Європейський Союз готується розпочати технічні кроки для приєднання України та Молдови до блоку, попри постійне блокування Угорщиною просування переговорів про членство.
