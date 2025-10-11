Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Оттава має переконувати союзників підтримати повноправне членство України в обох організаціях.

"Якби Україна вже була в НАТО, ми б не говорили зараз про війну", - наголосив Кутчер.

Сенатор зазначив, що "євроінтеграційний процес уже покращив урядування в Україні та зміцнив її інституції, а повноправне членство України допоможе й самим організаціям: український досвід сучасної війни, зокрема протидії дронам, – неоціненний".

"Канада повинна використовувати свій дипломатичний вплив, щоб пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС", - підсумував Кутчер.