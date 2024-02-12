Катар звільнив 8 офіцерів ВМС Індії, засуджених за звинуваченням у шпигунстві

Про це повідомляє ВВС.

У понеділок, 12 лютого, міністерство закордонних справ Делі підтвердило, що семеро з них вже повернулися до Індії.

У січні влада заявила, що їхні смертні вироки були замінені на тюремні ув'язнення "різної" тривалості. Проте ні Катар, ні Індія не оприлюднили звинувачення проти чоловіків, які працювали на приватну фірму Dahra Global в Катарі.

Але видання Financial Times і Reuters повідомили, що чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю.

"Ми високо цінуємо рішення еміра Держави Катар про звільнення і повернення додому цих громадян", - йдеться в заяві МЗС Делі.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Індія заявила, що була "глибоко шокована" після того, як суд першої інстанції в Катарі засудив чоловіків до смертної кари. Міністерство закордонних справ заявило, що вивчить усі правові можливості, а пізніше подало апеляцію на вирок.

Арешт чоловіків отримав великий розголос у ЗМІ Індії у 2022 році.