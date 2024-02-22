"Катастрофічна ситуація": у Дуди відреагували на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

Про це пише TVN24.

"Президент виступає за проведення цього діалогу. Це єдиний спосіб розв'язувати велику проблему. Проблема двостороння та дуже серйозна. Наші фермери виборюють своє існування. Українська нація виборює своє існування. Ситуація катастрофічна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і цю проблему необхідно вирішити", - сказав Анджей Дера.

За його словами, немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом.

Він додав, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів: "Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуватимемо, що все, що зараз відбувається на кордоні, - цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією, - результат війни".