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"Катастрофічна ситуація": у Дуди відреагували на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

22 лютого, 2024 четвер
10:03
Світ Володимир Зеленський та Анджей Дуда

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера відреагував на заклик президента України Володимира Зеленського зустрітися біля кордону стосовно ситуації протестів

Про це пише TVN24.

"Президент виступає за проведення цього діалогу. Це єдиний спосіб розв'язувати велику проблему. Проблема двостороння та дуже серйозна. Наші фермери виборюють своє існування. Українська нація виборює своє існування. Ситуація катастрофічна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків величезна, і цю проблему необхідно вирішити", - сказав Анджей Дера.

За його словами, немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом.

Він додав, що Дуда "підтримує" зустріч двох урядів: "Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуватимемо, що все, що зараз відбувається на кордоні, - цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією, - результат війни".

  • У середу 21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні.
Теги:
Суспільство
Україна
Польща
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
акції протестів
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