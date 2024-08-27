Керівна партія "Грузинська мрія" хоче оголосити православ'я державною релігією, - опозиційні ЗМІ

Про це повідомив грузинський опозиційний телеканал Formula TV.

Згідно з повідомленням, 26 серпня в Патріархії Грузії вже відбулася зустріч, присвячена цьому питанню. На ній були присутні вищі ієрархи та представники Патріархії. Планується ще одна зустріч, але її дата поки що невідома.

Джерела стверджують, що, як і у 2002 році, Патріарх всієї Грузії Ілія II виступає проти цієї ініціативи. На його думку, в цьому нема потреби, і такий історичний момент у країні ще не настав. Раніше було розроблено конституційну угоду, яка визначає статус церкви.

Однак. як зазначив представник Патріархії у зв'язках із громадськістю отець Лінгіноз, на офіційному рівні таку пропозицію озвучено поки що не було. Обговорення почалося лише після того, як ініціативу озвучили представники партії влади та сам Іванішвілі.

"На засіданні були присутні члени Синоду, але не в повному складі. Я впевнений, що Патріархія залишиться на колишній позиції", - заявив він.

На переконання митрополита Ахалкалакської і Кумурдської єпархій архієпископа Ніколоза Пачуашвілі, якщо православ'я оголосять державною релігією, церква не зможе бути незалежною від держави, і навпаки. Він вважає, що це рішення "не піде країні на користь".