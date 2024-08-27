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Керівна партія "Грузинська мрія" хоче оголосити православ'я державною релігією, - опозиційні ЗМІ

Марія Науменко
27 серпня, 2024 вiвторок
09:35
Світ грузія

Керівна партія "Грузинська мрія" з ініціативи олігарха Бідзіни Іванішвілі планує офіційно оголосити православ'я державною релігією

Зміст

Про це повідомив грузинський опозиційний телеканал Formula TV.

Згідно з повідомленням, 26 серпня в Патріархії Грузії вже відбулася зустріч, присвячена цьому питанню. На ній були присутні вищі ієрархи та представники Патріархії. Планується ще одна зустріч, але її дата поки що невідома.

Джерела стверджують, що, як і у 2002 році, Патріарх всієї Грузії Ілія II виступає проти цієї ініціативи. На його думку, в цьому нема потреби, і такий історичний момент у країні ще не настав. Раніше було розроблено конституційну угоду, яка визначає статус церкви.

Однак. як зазначив представник Патріархії у зв'язках із громадськістю отець Лінгіноз, на офіційному рівні таку пропозицію озвучено поки що не було. Обговорення почалося лише після того, як ініціативу озвучили представники партії влади та сам Іванішвілі.

"На засіданні були присутні члени Синоду, але не в повному складі. Я впевнений, що Патріархія залишиться на колишній позиції", - заявив він.

На переконання митрополита Ахалкалакської і Кумурдської єпархій архієпископа Ніколоза Пачуашвілі, якщо православ'я оголосять державною релігією, церква не зможе бути незалежною від держави, і навпаки. Він вважає, що це рішення "не піде країні на користь".

  • 20 серпня правляча партія "Грузинська мрія" оголосила прагнення щодо внесення змін до конституції, аби "відновити територіальну цілісність мирним шляхом". Опозиція країни побоюється, що мова йде про таємні переговори з РФ.
Теги:
Культура
Грузія
політика
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