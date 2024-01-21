ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною
Згідно з повідомленням міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих палестинців зросла 25 тисяч, генсек ООН охарактеризував масштаби вбивств цивільного населення як "несамовиті та абсолютно неприйнятні"
Про це повідомляє The Guardian.
Міністерство заявило, що більшість жертв - це жінки та діти, і що тисячі тіл, які, ймовірно, залишаються під завалами по всій Газі, не піддаються підрахунку.
За словами Ашрафа аль-Кідри, представника міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години до лікарень Гази було доставлено щонайменше 178 тіл загиблих, а також близько 300 поранених.
Виступаючи на глобальному саміті в столиці Уганди Кампалі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив тримісячний наступ Ізраїлю.
"Військові операції Ізраїлю призвели до масових руйнувань і загибелі цивільних осіб у безпрецедентних масштабах за час мого перебування на посаді генерального секретаря, - заявив Гутерріш. - Це розбиває серце і є абсолютно неприйнятним. Близький Схід - це порохова бочка. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти розпалюванню конфлікту в усьому регіоні".
Ізраїль проігнорував міжнародне обурення жертвами, яких зазнала Газа в результаті наступу, розпочатого у відповідь на атаку ХАМАСу.
Окрім цього, Гутерріш заявив, що відмова Нетаньягу прийняти рішення про дві держави для ізраїльтян і палестинців є абсолютно неприйнятною, і що відмова палестинцям у праві на державність "на невизначений час затягне конфлікт, який став головною загрозою для глобального миру і безпеки".
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Армія оборони Ізраїлю, що діє на півдні сектора Гази, виявила тунель, в якому ХАМАС утримував ізраїльських заручників "у суворих і нелюдських умовах".
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