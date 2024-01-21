ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство заявило, що більшість жертв - це жінки та діти, і що тисячі тіл, які, ймовірно, залишаються під завалами по всій Газі, не піддаються підрахунку.

За словами Ашрафа аль-Кідри, представника міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години до лікарень Гази було доставлено щонайменше 178 тіл загиблих, а також близько 300 поранених.

Виступаючи на глобальному саміті в столиці Уганди Кампалі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив тримісячний наступ Ізраїлю.

"Військові операції Ізраїлю призвели до масових руйнувань і загибелі цивільних осіб у безпрецедентних масштабах за час мого перебування на посаді генерального секретаря, - заявив Гутерріш. - Це розбиває серце і є абсолютно неприйнятним. Близький Схід - це порохова бочка. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти розпалюванню конфлікту в усьому регіоні".

Ізраїль проігнорував міжнародне обурення жертвами, яких зазнала Газа в результаті наступу, розпочатого у відповідь на атаку ХАМАСу.

Окрім цього, Гутерріш заявив, що відмова Нетаньягу прийняти рішення про дві держави для ізраїльтян і палестинців є абсолютно неприйнятною, і що відмова палестинцям у праві на державність "на невизначений час затягне конфлікт, який став головною загрозою для глобального миру і безпеки".