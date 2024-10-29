"Хезболла" обрала нового очільника угруповання

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву угруповання.

Вказано, що Рада Шура обрала 71-річного Кассема відповідно до встановленого механізму обрання генерального секретаря. До цього він тричі виступав по телебаченню і заявляв, що угруповання "підтримує зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Лівані".

Раніше Кассем був заступником голови "Хезболли". На цю посаду його призначив у 1991 році тодішній генеральний секретар Аббас аль-Мусаві, який загинув в результаті атаки ізраїльського гелікоптера наступного року. Коли лідером став Насралла, Кассем залишився на посаді й став одним з провідних речників "Хезболли", даючи інтерв'ю іноземним ЗМІ.