"Хезболла" обрала нового очільника угруповання
Ліванське угруповання "Хезболла" обрало нового лідера після ліквідації Хасана Насралли: ним став заступник колишнього очільника Наїм Кассем
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву угруповання.
Вказано, що Рада Шура обрала 71-річного Кассема відповідно до встановленого механізму обрання генерального секретаря. До цього він тричі виступав по телебаченню і заявляв, що угруповання "підтримує зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Лівані".
Раніше Кассем був заступником голови "Хезболли". На цю посаду його призначив у 1991 році тодішній генеральний секретар Аббас аль-Мусаві, який загинув в результаті атаки ізраїльського гелікоптера наступного року. Коли лідером став Насралла, Кассем залишився на посаді й став одним з провідних речників "Хезболли", даючи інтерв'ю іноземним ЗМІ.
- У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
- Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ліквідації лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ЦАХАЛ знищив двох його наступників.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що офіційний представник "Хезболли" Хашем Сафіддін був убитий під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.
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