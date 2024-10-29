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"Хезболла" обрала нового очільника угруповання

Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:05
Світ Наим Касем, Хезболла

Ліванське угруповання "Хезболла" обрало нового лідера після ліквідації Хасана Насралли: ним став заступник колишнього очільника Наїм Кассем

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Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву угруповання. 

Вказано, що Рада Шура обрала 71-річного Кассема відповідно до встановленого механізму обрання генерального секретаря. До цього він тричі виступав по телебаченню і заявляв, що угруповання "підтримує зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Лівані". 

Раніше Кассем був заступником голови "Хезболли". На цю посаду його призначив у 1991 році тодішній генеральний секретар Аббас аль-Мусаві, який загинув в результаті атаки ізраїльського гелікоптера наступного року. Коли лідером став Насралла, Кассем залишився на посаді й став одним з провідних речників "Хезболли", даючи інтерв'ю іноземним ЗМІ.

  • У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
  • Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ліквідації лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ЦАХАЛ знищив двох його наступників. 
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що офіційний представник "Хезболли" Хашем Сафіддін був убитий під час ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.
Теги:
Новини
Близький Схід
Ліван
Хезболла
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