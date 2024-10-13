"Хезболла" вдарила дроном-камікадзе по Ізраїлю: поранено понад 50 людей

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У виданні зазначають, що перед атакою не спрацювала тривога.

На місце події прибули карети швидкої допомоги та гелікоптер для евакуації поранених.

Наразі відомо, що щонайменше 53 людини отримали поранення. Зазначається, що четверо людей можуть мати смертельні поранення, п’ятеро мають важкі поранення, ще чотирнадцять – легкі. Також відомо про близько двадцять людей із легкими пораненнями, які не потребують госпіталізації.