"Хезболла" вдарила дроном-камікадзе по Ізраїлю: поранено понад 50 людей
"Хезболла" запустила в бік Ізраїлю три безпілотники, один із яких впав у районі Біньяміна. Щонайменше 53 людини отримали поранення
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
У виданні зазначають, що перед атакою не спрацювала тривога.
На місце події прибули карети швидкої допомоги та гелікоптер для евакуації поранених.
Наразі відомо, що щонайменше 53 людини отримали поранення. Зазначається, що четверо людей можуть мати смертельні поранення, п’ятеро мають важкі поранення, ще чотирнадцять – легкі. Також відомо про близько двадцять людей із легкими пораненнями, які не потребують госпіталізації.
- Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит.
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