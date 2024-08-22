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"Хочуть взяти від РФ і нічого не дати": Лукашенко згадав, як ОДКБ придушувала протести у Казахстані, Астана викликала посла Білорусі

Юлія Лаврук
22 серпня, 2024 четвер
14:21
Світ Олександр Лукашенко

У середу, 21 серпня, міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла Білорусі Павла Утюпіна на тлі заяв Олександра Лукашенка, що СНД "хочуть взяти від Росії і нічого не дати"

Зміст

Про це повідомляє МЗС Казахстану.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання казахсько-білоруського співробітництва як на двосторонньому рівні, так і у межах багатосторонніх організацій, кажуть у МЗС.

Заступник голови казахстанського відомства заявив, що Казахстан проводить збалансовану і мирну зовнішню політику відповідно до Статуту ООН і основоположних норм міжнародного права.

"Наша країна твердо переконана, що всі розбіжності між державами повинні вирішуватися політико-дипломатичними засобами. У нинішніх геополітичних умовах вироблений главою держави зовнішньополітичний курс країни довів свою ефективність", - додав представник МЗС.

У міністерстві закликали білоруську сторону об'єктивно оцінювати позицію Астани щодо процесів, які відбуваються.

Що передувало

У понеділок, 19 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російському державному телеканалу "Росія-1", у якому заявив, що СНД "хочуть взяти від Росії і нічого не дати".

Він зазначив, що коли "в Казахстані щось трапилося", маючи на увазі масові протести у країні у січні 2022 року, Астана начебто звернулася не до Китаю, Індії чи Пакистану, а до Москви й Мінська.

"От "Путін, Лукашенко, допоможіть!" І ми перекинули туди (сили ОДКБ, - ред.) протягом половини дня - наші вже літаки там приземлялися в Казахстані", - додав Лукашенко.

На це інтерв'ю також відреагували у Єревані. У вірменській столиці протестувальники закидали будівлю посольства Білорусі картоплею, яйцями й помідорами після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вірмени нікому не потрібні".

Теги:
Білорусь
Казахстан
Олександр Лукашенко
МЗС
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