В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею після заяви Лукашенка, що вірмени "нікому не потрібні"
У вірменській столиці Єревані протестувальники закидали будівлю посольства Білорусі картоплею, яйцями й помідорами після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вірмени нікому не потрібні"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначено, що протестувальники вимагали вислати білоруського посла й припинити дипломатичні відносини з Мінськом.
ЗМІ Вірменії інформували: акцію спричинили слова Лукашенка.
"Кому вірмени потрібні, крім нас? Ніхто їх не потребує. Нехай вони розвивають свою економіку і орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон? Завтра не буде Макрона, і всі забудуть про цю Вірменію", - сказав самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю російському державному телеканалу "Росія".
Відомо, що організаторами мітингу є прихильники партії "В ім'я республіки", які підготували заяву щодо розірвання дипломатичних відносин Вірменії та Білорусі. Лист підписали представники ще двох партій, а також неурядові організації.
- 13 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що жоден офіційний представник країни не поїде до Білорусі, поки президентом цієї країни є Олександр Лукашенко.
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