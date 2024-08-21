В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею після заяви Лукашенка, що вірмени "нікому не потрібні"

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначено, що протестувальники вимагали вислати білоруського посла й припинити дипломатичні відносини з Мінськом.

ЗМІ Вірменії інформували: акцію спричинили слова Лукашенка.

"Кому вірмени потрібні, крім нас? Ніхто їх не потребує. Нехай вони розвивають свою економіку і орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон? Завтра не буде Макрона, і всі забудуть про цю Вірменію", - сказав самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю російському державному телеканалу "Росія".

Відомо, що організаторами мітингу є прихильники партії "В ім'я республіки", які підготували заяву щодо розірвання дипломатичних відносин Вірменії та Білорусі. Лист підписали представники ще двох партій, а також неурядові організації.