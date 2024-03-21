"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто 21 березня заявив, що його країна прагне співпрацювати з Росією у секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій
Про це дипломат сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає "Радіо Свобода".
"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – заявив він.
Дипломат зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.
"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", – додав Сіярто.
Варто зазначити, що Угорщина залишається однією з найбільш залежних від російського газу країною. Тоді як інші держави ЄС скоротили імпорт російського газу, Угорщина навпаки у 2022 році законтрактувала додаткові обсяги блакитного палива.
- У жовтні минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним.
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