Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест

Про це заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста П'єр Кренбюль.

"Від Судану до України, від Сирії до Колумбії тенденція очевидна: кількість зниклих безвісти, яка стрімко зростає, слугує суворим нагадуванням про те, що сторони, які конфліктують, і ті, хто їх підтримує, не в змозі захистити людей під час війни", - сказав він.

Згідно з повідомленням держави та сторони конфліктів несуть головну відповідальність за запобігання зникненням, захист цивільних і затриманих осіб, встановлення долі зниклих та надання підтримки їхнім родинам. Те, як влада реагує на випадки зникнень, впливає на миробудування, примирення та відновлення суспільств після війни.

Дотримання норм міжнародного гуманітарного права зменшує ризик зникнень. Наприклад, Женевська конвенція IV вимагає уникати роз’єднання сімей під час евакуацій чи переміщень. Також правила війни передбачають обов’язок інформувати про затриманих, підтримувати їхній зв’язок із родичами та фіксувати загиблих бійців, аби родини знали їхню долю.