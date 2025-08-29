Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти за останні 5 років зросла майже на 70% і сягнула близько 284 400 осіб, в основному через збройні конфлікти, масову міграцію та зневагу до правил війни
Про це заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста П'єр Кренбюль.
"Від Судану до України, від Сирії до Колумбії тенденція очевидна: кількість зниклих безвісти, яка стрімко зростає, слугує суворим нагадуванням про те, що сторони, які конфліктують, і ті, хто їх підтримує, не в змозі захистити людей під час війни", - сказав він.
Згідно з повідомленням держави та сторони конфліктів несуть головну відповідальність за запобігання зникненням, захист цивільних і затриманих осіб, встановлення долі зниклих та надання підтримки їхнім родинам. Те, як влада реагує на випадки зникнень, впливає на миробудування, примирення та відновлення суспільств після війни.
Дотримання норм міжнародного гуманітарного права зменшує ризик зникнень. Наприклад, Женевська конвенція IV вимагає уникати роз’єднання сімей під час евакуацій чи переміщень. Також правила війни передбачають обов’язок інформувати про затриманих, підтримувати їхній зв’язок із родичами та фіксувати загиблих бійців, аби родини знали їхню долю.
- У червні в ООН заявили про різке зростання кількості злочинів проти українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе