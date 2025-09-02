Кім Чен Ин прибуде на військовий парад до Пекіна на спеціальному броньованому потязі

Про це пише The Guardian з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Повільний спеціалізований вид транспорту використовується лідерами країни-відлюдника десятиліттями. Кім Чен Ин вирушив з Пхеньяна до Китаю в понеділок, 1 вересня, і перетнув кордон Китаю рано вранці у вівторок, 2 вересня.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap назвало куленепробивний броньований потяг рухомою фортецею, додавши, що він рухається зі швидкістю лише 60 кілометрів на годину, що робить подорож до Пекіна близько 20 годин.

Порівняно з парком пасажирських літаків Північної Кореї, куленепробивні поїзди пропонують безпечніший та комфортніший простір для великої свити, охоронців, харчування та зручностей, а також місце для обговорення порядку денного перед зустрічами, кажуть експерти.

Повідомляється, що Кім не поділяє страху перед польотами, який змушував його батька, Кім Чен Іра, подорожувати на далекі відстані виключно залізницею – він літав на саміт 2018 року в Сінгапурі з Дональдом Трампом та на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном того ж року в китайському місті Далянь.

Але поїзд, який включає спальні та кімнату для переговорів, обладнану настінним освітленням та червонувато-рожевими шкіряними кріслами, схоже, є улюбленим видом транспорту Кіма. Він проїхав 4500 км через Китай для другого саміту з Трампом у Ханої у 2019 році – подорож, яка тривала два з половиною дні.

"Родонг Сінмун" – офіційна газета Північної Кореї – у вівторок опублікувала фотографії Кіма з його свитою, включно з міністром закордонних справ Чхве Сон Хуеєм, які посміхаються зсередини поїзда, схожого на куленепробивний поїзд, яким він користувався раніше.

Хоча цей захід є першою присутністю Кіма на великому багатосторонньому заході за час його 14-річного правління, це також буде перший випадок, коли Кім, Сі та Путін, усі ключові суперники США, зберуться в одному місці. Жоден з лідерів не підтвердив проведення приватної тристоронньої зустрічі.

