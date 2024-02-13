Кіпр попросив Штайнмаєра вплинути на Туреччину щодо об'єднання острова
Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс під час переговорів із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром закликав Берлін вплинути на Туреччину, аби посприяти швидшому розв'язанню проблеми розділеного Кіпру
Про це повідомляє ЄП з посиланням на DPA.
Після переговорів Христодулідіс заявив журналістам: "Наше послання полягає в тому, що вирішення (кіпрської проблеми. – Ред.) лежить в Анкарі".
"Настав час з новою силою працювати над розв'язанням кіпрського питання", – сказав Штайнмаєр, наголосивши, що Німеччина підтримує вирішення ситуації на основі параметрів ООН про співіснування двох громад у межах держави.Він висловив готовність підтримати переговорний процес між Кіпром, Туреччиною і контрольованою ним Турецькою Республікою
Північного Кіпру під керівництвом ООН.
Довідка. Турецька Республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава на півночі Кіпру. Окупована за допомогою Туреччини. Це єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру. ТРПК відокремлена від решти частини Кіпру буферною зоною. Лінію, що розділяє острів на два сектори охороняє контингент ООН.
- 20 липня 2021 року президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Північний Кіпр, де було оголошено про демілітаризацію району Вароша - частини курортного міста Фамагуста на південному сході острова поряд з греко-кіпріотським Лімасолом.
- 18 серпня 2023 року у буферній зоні Кіпру турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН.
- Христодулідіс, який став президентом Кіпру минулого року, неодноразово закликав активізувати переговори. У травні він заявив, що очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова.
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