Кіпр попросив Штайнмаєра вплинути на Туреччину щодо об'єднання острова

Про це повідомляє ЄП з посиланням на DPA.

Після переговорів Христодулідіс заявив журналістам: "Наше послання полягає в тому, що вирішення (кіпрської проблеми. – Ред.) лежить в Анкарі".

"Настав час з новою силою працювати над розв'язанням кіпрського питання", – сказав Штайнмаєр, наголосивши, що Німеччина підтримує вирішення ситуації на основі параметрів ООН про співіснування двох громад у межах держави.Він висловив готовність підтримати переговорний процес між Кіпром, Туреччиною і контрольованою ним Турецькою Республікою

Північного Кіпру під керівництвом ООН.

Довідка. Турецька Республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава на півночі Кіпру. Окупована за допомогою Туреччини. Це єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру. ТРПК відокремлена від решти частини Кіпру буферною зоною. Лінію, що розділяє острів на два сектори охороняє контингент ООН.