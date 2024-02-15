Кірбі підтвердив, що загроза нацбезпеці США пов'язана з протисупутниковою програмою РФ

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що це пов’язано з протисупутниковими засобами, які розробляє Росія", - сказав Кірбі, пояснивши, що мова йде не про розгорнуті можливості РФ.

За словами представника Білого дому, зараз не існує безпосередньої загрози безпеці.

"Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинення фізичного знищення тут, на Землі. Проте ми уважно стежили за діяльністю росіян і продовжимо сприймати це дуже серйозно", - зауважив він.

Координатор Ради нацбезпеки Штатів підкреслив, президент США Джо Байден постійно отримує доповіді щодо розвитку подій. Зокрема, очільник країни вже віддав певні розпорядження, серед них - провести брифінги з лідерами Конгресу, активізувати дипломатичну діяльність у відносинах з РФ та союзниками й партнерами США.

Водночас Кірбі підтвердив інформацію про зустріч радника президента США з питань нацбезпеки Саллівана з керівництвом палати представників, аби повідомити їм про ситуацію та розповісти про майбутні кроки влади. Схожа зустріч із представниками Сенату відбудеться після 25 лютого, оскільки тоді верхня палата відновить свою роботу.