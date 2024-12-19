Китай, імовірно, матиме понад тисячу ядерних боєголовок до 2030 року, - звіт Пентагону
У Пентагоні підрахували, що до 2030 року Китай може мати понад 1 тис. ядерних боєголовок. Зокрема, цьогоріч Пекін додав щонайменше 100 таких до свого арсеналу
Про це пише Politico з посиланням на звіт міністерства оборони США.
Відповідно до інформації Пентагону, у 2024 році Китай додав до свого арсеналу щонайменше 100 ядерних боєголовок, і загалом має понад 600 боєголовок. Водночас наголошується, що КНР за 5 років прагне збільшити можливості до 1000 ядерних боєголовок.
"Я, безумовно, очікую, що вони продовжать розширювати і модернізувати свої сили і після цього", – пояснив представник оборонного відомства журналістам.
Також у звіті зазначено, що Китай продовжує дотримуватися політики "незастосування першими" стосовно ядерної зброї. У Пентагоні наголошують: це свідчить про те, що Пекін зосереджуватиме увагу на стримуванні масованого контрудару й не стрілятиме першим.
За словами співрозмовника Politico, збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі більш сфокусованої уваги до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет "з більшою кількістю і більшою живучістю для вдосконалення своїх ракетних сил, здатних нести ядерну зброю".
"Вони також виявляють певний інтерес до розробки нової звичайної МБР, яка може завдати удару по Гаваях, Алясці і континентальній частині Сполучених Штатів", – додав він.
Акцентується, що китайські витрати на оборону завжди були незрозумілими, тому що КНР, як і РФ, не оприлюднює справжню суму оборонних бюджетів. Водночас у Пентагоні підрахували, що Китай витрачає майже на 40% більше на оборону, ніж офіційно заявлена цифра, що дорівнює приблизно $330-450 млрд загальних витрат на оборону на 2024 рік.
Politico акцентує, що найбільший оборонний бюджет мають Сполучені Штати Америки. Останній запит президента Джо Байдена сягнув $880 млрд - очікується, що сума зросте, коли конгрес зробить доповнення в найближчі тижні.
- У серпні аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак зазначив, що Китай поставив ціль зрівнятися зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок.
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