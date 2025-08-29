Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
Ексклюзив

Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін

Ірена Моляр
29 серпня, 2025 п'ятниця
21:12
Світ

Китай хоче, щоб війна йшла до того моменту, поки йому не запропонують те, що його зацікавить, щоб втрутитися та зупинити російську агресію, - це Тайвань

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Я вважаю, що нічого не буде на саміті ШОС та впродовж чотириденного візиту Путіна на шанхайський форум, де буде і Моді, і інші. На мою думку, нічого не станеться. Путін, безумовно, їде розмовляти із Сі Цзіньпіном, насамперед головна тема – війна в Україні, відносини із США та як у цій ситуації забезпечити свої інтереси. А Сі розглядатиме міркування Путіна з урахуванням своїх інтересів: Китай хоче, щоб війна йшла до того моменту, поки Пекіну не запропонують те, що його зацікавить, і він втрутився б у переговори, усе вирішилось, щоб війну зупинити. Що це може бути? Лише Тайвань. Усе решта не таке важливе, вирішується шляхом двосторонніх переговорів: війна тарифів із США, питання товарообігу, сировини, відмови від вторинних санкцій до Пекіна – це все двосторонні переговори, там Москва не потрібна, це Пекін може сам вирішити", - зауважив Марк Фейгін.

На його думку, питання щодо Тайваню – це неможливо  вирішити лише Китаю, бо США та їхні союзники не погоджуються на те, щоб передати під контроль, реінтегрувати Тайвань у континентальний Китай.

"І ось тут Китай хоче використати війну в Європі, щоб цього досягти, і це його головна мета. Усе решта – економічні питання, а це - геостратегічне, геополітичне, історичне. Для Китаю, для Сі Цзіньпіна це важливе питання – реінтегрувати. Поки що жодних натяків, що це може наблизитися, немає. Тому для Китаю нема мотиву робити різкі рухи. Ба більше, буде звернення Путіна з проханням допомогти зброєю чи чимось подібним, а це точно буде, тому що Москва, попри допомогу Північної Кореї, все одно потребує підвищеної військово-технічної допомоги з боку Китаю. Однак навряд чи Пекін на це зараз піде, але кажуть, що вже Китай чимось допомагає у створенні заводів із виготовлення та розробки FPV-дронів, але, на мій погляд, на більше Китай зараз не готовий", - резюмував Фейгін.
 

 

