Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
Китай хоче, щоб війна йшла до того моменту, поки йому не запропонують те, що його зацікавить, щоб втрутитися та зупинити російську агресію, - це Тайвань
Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Я вважаю, що нічого не буде на саміті ШОС та впродовж чотириденного візиту Путіна на шанхайський форум, де буде і Моді, і інші. На мою думку, нічого не станеться. Путін, безумовно, їде розмовляти із Сі Цзіньпіном, насамперед головна тема – війна в Україні, відносини із США та як у цій ситуації забезпечити свої інтереси. А Сі розглядатиме міркування Путіна з урахуванням своїх інтересів: Китай хоче, щоб війна йшла до того моменту, поки Пекіну не запропонують те, що його зацікавить, і він втрутився б у переговори, усе вирішилось, щоб війну зупинити. Що це може бути? Лише Тайвань. Усе решта не таке важливе, вирішується шляхом двосторонніх переговорів: війна тарифів із США, питання товарообігу, сировини, відмови від вторинних санкцій до Пекіна – це все двосторонні переговори, там Москва не потрібна, це Пекін може сам вирішити", - зауважив Марк Фейгін.
На його думку, питання щодо Тайваню – це неможливо вирішити лише Китаю, бо США та їхні союзники не погоджуються на те, щоб передати під контроль, реінтегрувати Тайвань у континентальний Китай.
"І ось тут Китай хоче використати війну в Європі, щоб цього досягти, і це його головна мета. Усе решта – економічні питання, а це - геостратегічне, геополітичне, історичне. Для Китаю, для Сі Цзіньпіна це важливе питання – реінтегрувати. Поки що жодних натяків, що це може наблизитися, немає. Тому для Китаю нема мотиву робити різкі рухи. Ба більше, буде звернення Путіна з проханням допомогти зброєю чи чимось подібним, а це точно буде, тому що Москва, попри допомогу Північної Кореї, все одно потребує підвищеної військово-технічної допомоги з боку Китаю. Однак навряд чи Пекін на це зараз піде, але кажуть, що вже Китай чимось допомагає у створенні заводів із виготовлення та розробки FPV-дронів, але, на мій погляд, на більше Китай зараз не готовий", - резюмував Фейгін.
- 28 серпня у Reuters із посиланням на МЗС Китаю повідомили, що у військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе