Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
Ексклюзив

Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа

Євген Козярін
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:15
Світ Сі Цзіньпін і путін

Росія, яка деградувала, яка програла війну, тримається лише завдяки підтримці Китаю і що її залежність від Китаю абсолютна

Зміст

Про це заявив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, колишній заступник міністра економіки Польщі Пьотр Кульпа в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Є багато питань - насамперед про конфлікти, які струшують світ, які пов’язані з глобалізацією, – між США та Китаєм. Обидві сторони намагаються використати конфлікти, що існують, для досягнення своїх цілей. З одного боку, спроби Трампа поводитися з Путіним не як із бандитом, а як із політиком, з яким можна розмовляти, а з іншого, Ван Ї, який сказав, що ця війна – це засіб тримати ресурси Заходу далеко від кордонів Китаю, а програш Росії в тих умовах для Китаю неприпустимий, тому що ця війна пересунулася б на Китай. Тому всі розуміють, що ні в Трампа, ні в товариша Сі немає ресурсів, щоб цю війну закінчити", - сказав він.

Кульпа додав, що якби вони домовилися, тоді відкривається можливість цю війну зупинити.

"Польща приймає міністра іноземних справ Китаю в ситуації, по-перше, коли відбуваються маневри "Захід-2025". Це маневри, які організують китайські "шістьорки", адже немає сумнівів, що Росія, яка деградувала, яка програла війну, тримається лише завдяки підтримці Китаю і що її залежність від Китаю абсолютна. Китай може робити набагато більше, аніж США, якщо ми хочемо цю війну зупинити. Це по-перше". - сказав діяч.

Політик наголосив, що, по-друге, Китай начебто виявляється жертвою цього конфлікту.

"Шовковий пояс", який придумав товариш Сі, припиняє працювати, адже у відповідь на маневри Польща перекрила залізничне сполучення, яким китайські товари потрапляли до Європи. Це не найголовніша гілка, вона символічна, адже є відображенням ідей товариша Сі. Я б сказав, що стратегічне значення це має не так у відносинах із Китаєм, як у відносинах, які показують Китаю: Україна та Польща здатні заблокувати кордони таким чином, що геополітична цінність Росії та Білорусі просто падають, вони не надають Китаю можливість контакту з боку Європи", - зазначив він.

На думку Кульпи, цей момент дуже важливий.

"Крім того, міністр іноземних справ підтримав Польщу як кандидата в першу двадцятку, що показує зростання польської економіки, яка, на диво, розвивається доволі добре. Насправді цей візит не так до Варшави, як до Європи. Адже всі розуміють, що результат цієї війни між США і Китаєм вирішуватиме Європа. Якщо Трампу вдасться домовитися з Європою, щоб завдати удару по економіці Китаю через тарифи, тоді, я вважаю, буде відвертий конфлікт. І якщо Європа буде спроможна тримати дистанцію, це сприятиме тому, щоб Китай зі США домовилися", - вважає політик.

Діяч наголосив, що для Китаю це частина підготовки до американо-китайських переговорів. 

"На сьогодні видається, що насправді під виглядом конфлікту Китаю зі США Китай займається експлуатацією Росії, купуючи газ по 35 доларів за тисячу кубометрів. З іншого боку, США грабують своїх формальних союзників – ЄС, Японію, Південну Корею та Австралію односторонніми санкціями. Що дивно - з боку Росії США є зоною вільної торгівлі, тарифів жодних нема. А з іншого боку, Китай стосовно Європи, яка є формальним противником, якщо дивитися геополітично, поводиться м’яко, розуміючи, що Європа - як заручник США і Китаю, адже залежить не лише від США, а й від Китаю, - є простором, який може сприяти пошукам виходу", -  зауважив він.

На його думку, виглядає так, що ключове питання результату цієї війни – хто рятуватиме Росію від розпаду. 

"Адже Росія пройшла вже точку неповернення: погіршення економічної ситуації – падіння очевидне, показуха цього не змінила. І зараз усі розуміють, що треба рятувати, як рятували Радянський союз. Тому що перелаштування з воєнної економіки на мирну коштуватиме дуже дорого. І питання зараз у тому, хто менше втратить від розпаду – США чи Китай. Таке враження, що менше постраждає Китай. Послаблюючи Росію економічно, експлуатуючи її, Китай немовби створює майбутній дефіцит тим, хто захоче її рятувати. Тому контакт на такому рівні досить не частий, востаннє був п’ять тижнів тому. Це важливий момент, який пов’язаний із підготовкою європейської інфраструктури", - підсумував Кульпа.

Теги:
Економіка
Україна
Росія
Польща
Китай
ЄС
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
Сі Цзиньпін
