Китай припиняє постачання деталей для БПЛА, що може вплинути на Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Ці кроки є прелюдією до ширших експортних обмежень на комплектуючі для безпілотників, які, як очікують західні чиновники, Пекін запровадить у новому році", - кажуть посадовці на умовах анонімності.

За словами одного з співрозмовників, ці правила можуть набути форми ліцензійних дозволів на основі цільового використання компонентів або більш м'яких вимог до китайських компаній повідомляти уряд про свої плани щодо поставок.

Так, наразі китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польоту обмежили обсяги поставок або взагалі припинили їх.

Видання зауважує, що багато виробників безпілотників в Україні покладаються на китайські комплектуючі для виготовлення дешевої та ефективної зброї, яка стала визначальною у війні з Росією.

У липні Китай оголосив про заборону на експорт безпілотників для військового використання, і Пекін заявляє, що не надає зброю жодній зі сторін конфлікту.